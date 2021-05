Moderna past vaccin aan vanwege mutaties

De inentingscampagnes zijn overal in Europa in volle gang. Het is echter nog niet goed duidelijk hoe goed de vaccins werken tegen de gemuteerde varianten van het Coronavirus. Moderna past daarom haar vaccin aan en levert de eerste resultaten van klinische proeven.

Moderna heeft in klinische proeven goede resultaten geboekt met het bestaande vaccin dat vooral is aangepast aan de Zuid-Afrikaanse variant B.1.351. De nieuwe variant van het vaccin van de Spaans-Amerikaanse fabrikant is veilig en doeltreffend gebleken, zegt het bedrijf over de voorlopige resultaten. Het stimuleerde de vorming van antilichamen die gevaccineerden konden beschermen tegen B.1.351 en mogelijk ook tegen de Braziliaanse variant P.1.

Omdat het nog niet zeker is of de tot nu toe gebruikte vaccins ook voldoende bescherming bieden tegen de varianten uit Zuid-Afrika en Zuid-Amerika, heeft Moderna hierop in een vroeg stadium gereageerd en een variant van haar vaccin geproduceerd. Die bevat een gen dat ook in de twee mutaties is aangetroffen. Zodoende traint het vaccin het immuunsysteem ook tegen deze varianten.

Nederland gebruikt het Moderna virus momenteel al. Wanneer deze versie op de markt komt, is nog niet bekend. Eerst moeten alle tests zijn afgerond.