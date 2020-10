Mobieltje + televisie = slecht voor geheugen

Waar liggen je sleutels? Hoe laat spreek je de buurman morgen? We hebben ons geheugen voor veel alledaagse zaken nodig. Maar we zijn bezig datzelfde geheugen flink te beschadigen. Dat komt door zogenoemd media multitasken: het gelijktijdig televisiekijken en loeren op een mobieltje. Sommige mensen hebben zelfs een derde, vierde of vijfde scherm aan.

Vrijwel gelijktijdig, maar onafhankelijk van elkaar, komen twee studies tot de conclusie dat al die schermtijd slecht is voor het geheugen. De Technische Universiteit van Dortmund en Stanford in de Verenigde Staten keken naar de gevolgen van gelijktijdige mediaconsumptie en zagen een hele reeks van negatieve zaken.

Ze zagen tijdens experimenten een langzamer reactievermogen van proefpersonen. Verder problemen bij het ordenen van gedachten en het onvermogen om subtiele verschillen tussen twee plaatjes te ontdekken. Maar het slechtst deden proefpersonen het op taken waarvoor een goed werkgeheugen nodig was. Hoe intensiever het gebruik van meerdere media, hoe erger de gevolgen.

Tijdens de experimenten behingen de onderzoekers hun proefpersonen met sensoren en keken ze in de hersens met scanners. Daaruit blijkt dat media multitasking een groot deel van de hersencapaciteit vraagt. Het blikveld van mensen vernauwt ook, waardoor ze weinig meer zien dat buiten de schermen gebeurt.

Het gevolg is dat de hersens besparen op nieuwe herinneringen. Iemand kan een zak chips leegeten en zich daar vrijwel niets meer van herinneren. De onderzoekers pleiten daarom voor een bewuster gebruik van media.