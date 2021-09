Miniatuur chip kan nog vliegen ook

Ingenieurs van de Northwestern University in de VS hebben een chip gemaakt die kan vliegen. Hun microflier, is ongeveer zo groot als een zandkorrel, maar heeft geen motor of motor. In plaats daarvan vliegt hij op de wind. Net als het propellorzaad van een esdoorn draait hij als een helikopter door de lucht naar de grond.

Door esdoorns en andere soorten door de wind verspreide zaden te bestuderen, optimaliseerden de ingenieurs de aërodynamica van de microvlieger. Ze willen dat hij – wanneer hij op grote hoogte wordt gedropt – langzaam en gecontroleerd valt. Dit stabiliseert de vlucht, zorgt voor verspreiding over een groot gebied en verlengt de vlucht. Dat is ideaal voor het bestuderen van luchtverontreiniging en door de lucht verspreide ziekten.

Maar het meest wonderlijke is toch wel de minuscule omvang van het ding: ter vergelijking staat hij op de foto naast een lieveheersbeestje.