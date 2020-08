Mindfulness maakt positief (tenzij je negatief bent)

Het lijkt soms wel een antwoord op alle psychische kwaaltjes die een mens kan hebben: mindfulness. Vele studies hebben al een zeer positieve correlatie aangetoond tussen je bewust zijn van wat je doet en je psychische gezondheid.

Maar er zit een adder onder het gras, en het is geen kleintje. Onderzoeker van de University of Wisconsin in de Verenigde Staten hebben namelijk ontdekt dat het niet mindfulness is dat zorgt voor het positieve gevoel; positieve mensen doen vaker aan mindfulness. Dat zorgt dat het lijkt alsof de therapie werkt, maar echte zwartkijkers hebben er waarschijnlijk geen baat bij.

Ze komen tot die conclusie na een experiment dat twaalf weken duurde en waar vijfentwintig proefpersonen aan deelnamen. Ze kregen een therapie met of zonder mindfulness oefeningen. Hun psychische welbevinden was de hele tijd onderwerp van analyse.

De onderzoekers ontdekten ook dat mindfulness niet snel helpt. Iemand die net een sessie heeft gedaan, ondervindt daar geen direct effect van. Maar over tijd geeft het zeker meer positieve gevoelens. Maar dus alleen als je al positief in het leven staat. Bij echt psychische problemen moeten mensen zwaardere therapie ondergaan.

Het gaat om een relatief kleine studie, maar toch lijken de uitkomsten een belangrijke aanwijzing te geven over hoe bewustwording kan worden ingezet.

(APA PsycNet)