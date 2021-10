Middel tegen depressie werkt ook tegen Corona

Een middel tegen depressie dat een paar dubbeltjes per pil kost, werkt ook tegen Corona. Het stopt de ziekte niet, maar zorgt dat mensen minder ziek worden en in het ziekenhuis terechtkomen. Artsen schrijven fluvoxamine al dertig jaar voor tegen dwangneuroses, maar onderzoekers hebben ontdekt dat het ook de ernstige ontstekingen aan de longen kan verminderen die met Covid-19 gepaard gaan.

Fluvoxamine is uitgeprobeerd op een groep van 1500 ongevaccineerde Brazilianen met de eerste verschijnselen van Corona. De helft kreeg het antidepressum, de andere helft een placebo. In de groep die fluvoxamine kreeg, hoefde een derde minder mensen naar het ziekenhuis. Daarmee is het zeker geen zilveren kogel, maar het kan de zorg wel flink ontlasten.

In Nederland gebruiken momenteel 21.000 mensen dit middel, dat sinds 1986 op de markt is. Het patent is verlopen, er zijn meerdere fabrikanten die het maken. De prijs is daardoor laag en de productie zou zonder veel problemen omhoog kunnen. Bovendien zijn alle bijwerkingen bekend, zodat het voor medicijnautoriteiten niet moeilijk moet zijn om het middel snel goed te keuren voor gebruik bij Corona.

Van de mensen in Braziliƫ die het placebo kregen, stierven twaalf; van de groep die het medicijn kreeg eentje. Niet aan het middel, maar aan de gevolgen van Corona, schrijven de onderzoekers in The Lancet. Ze onderstrepen dat nog een onderzoek nodig is, naar gebruik in combinatie met een vaccinatie.