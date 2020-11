‘Met juiste aanpak is Corona binnen zes weken weg’

We zouden binnen zes weken van Corona af kunnen zijn. Dat zegt een groep wetenschappers van de Harvard universiteit in de Verenigde Staten. De sleutel is het massaal inzetten van sneltests, zelfs als die niet zo accuraat zijn als gewone tests om Corona vast te stellen.

De mensen van Harvard doen hun voorstel in het academische vakblad Science Advances. Daarin schrijven ze hoe je de hele bevolking van een gemeente, provincie of land eens per week zou moeten testen. Dat moet gebeuren met sneltests, die de uitslag klaar hebben binnen enkele minuten.

De geïnfecteerde personen zouden daarna direct in strenge quarantaine moeten, de rest kan gewoon door met het leven. Een computermodel voorspelt dat het aantal besmettingen daardoor iedere drie dagen met 88 procent afneemt. Binnen zes weken is de ziekte nagenoeg verdwenen.

Sneltests zijn minder betrouwbaar dan gewone tests. Maar dat maakt volgens dit model niet uit. Beter snellere resultaten die iets minder accuraat zijn, dan accurate gegevens waarop je moet wachten, schrijven de onderzoekers. Door bijna direct de besmette mensen te kunnen opsporen, voorkom je veel infecties. Dat daarbij af en toe iemand niet wordt opgemerkt, is niet zo erg.

Dit systeem vraagt wel discipline en natuurlijk een enorme voorraad sneltests. Die kosten bij grote inkoop minder dan een euro.