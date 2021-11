Met een halve kilo van dit nieuwe materiaal kun je een olifant optillen

Duitse wetenschappers hebben een materiaal ontwikkeld met uitzonderlijke eigenschappen. Het belooft vooral handig te zijn als je zware objecten moet optillen. Het enige dat je verder nodig hebt is stroom. Het gaat om grafeenschuim, dat aan de universiteit van de stad Kiel is gemaakt.

Het bestaat uit grafeen buisjes, die zelf weer bestaan uit pure koolstof, en lucht. Die lucht zit in de miljoenen microscopisch kleine buisjes opgesloten. Zet je een stroom op dit materiaal, dan wordt het warm. Alleen kan grafeen extreem slecht warmte vasthouden zodat het de warmte gelijk doorgeeft aan de lucht.

Die zet daardoor explosief uit, waardoor het materiaal zich enorm opblaast. Doe je zoiets in een cilinder, dan heb je een extreem krachtige pneumatische installatie. Slechts 450 gram grafeenschuim is genoeg om een volwassen olifant op te tillen. Haal de stroom weg en de olifant zakt weer rustig naar beneden.

Daarvoor is maar een heel klein beetje stroom nodig, wat het erg energiezuinig maakt. Zo zou je een nieuwe generatie machines kunnen maken om dingen op te tillen, weg te duwen of in te dikken. Gewoon met wat elektriciteit uit het stopcontact.