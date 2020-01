Merkwaardig: buren van concentratiekampen werden fanatieke nazi’s

Wir haben es nicht gewusst, zeiden veel Duitsers na de oorlog. Zelfs de buren van concentratiekampen beweerden niet te weten wat daar gebeurde. Een nieuw onderzoek toont aan dat die bewering niet alleen onzin was, maar dat de nabijheid van een concentratiekamp zorgde dat mensen fanatiekere nazi’s werden.

Onderzoekers van Rice University in de VS combineerden allerlei historische data om tot hun conclusie te komen. Het concentratiekampeffect werkt zelfs jaren later nog, mensen die in de buurt van een voormalig vernietigingskamp wonen, stemmen tot de dag van vandaag conservatiever, ontdekten de Amerikanen. Een zeer opmerkelijke uitkomst.

De vraag is natuurlijk waarom. De hypothese van de mensen van Rice is dat de buren last hebben van cognitieve dissonantie. Geconfronteerd met de verschrikkingen van de kampen, begonnen de omwonenden de nazi ideologie te accepteren om het makkelijker te maken voor hun geweten, schrijven de onderzoekers in het vakblad American Political Science Review. Ja, wat daar gebeurde was vreselijk, maar de joden vroegen er toch echt zelf om. Diezelfde idee├źn leerden ze ook hun kinderen, die gedeeltelijk nog op dezelfde plek wonen.

Amerikaanse onderzoeker hebben dit fenomeen eerder aangetroffen in eigen land. In regio’s waar veel slaven werden gehouden, werden de directe omwonenden van de plantages racistischer.

Waar de onderzoeker echt van opkijken, is hoe dit effect tot de dag van vandaag voortduurt. Mensen die in de buurt van voormalige concentratiekampen wonen, hebben nog altijd een grotere afkeer van joden, maar ook van moslims en andere culturen die ze zien als onverenigbaar met Duitsland. Ondanks de waarschuwing van de geschiedenis in hun achtertuin.