Mensenarts opereert gorilla aan staar

Ze heet Leslie en ze had wat last van haar ogen. Dus ging ze naar het ziekenhuis voor een operatie om grauwe staar te verwijderen. Punt is alleen dat Leslie geen mens is, maar een gorilla. Voor de arts die haar opereerde was het de eerste keer dat hij een andere patiënt dan een mens had.

Niet dat het veel uitmaakt. Wat betreft de ogen lijkt de anatomie van een gorilla sterk op die van een mens. Vandaar dat Leslie ook grauwe staar kon krijgen. Dat is een ouderdomsziekte waarbij in de lens van het oog vertroebeling optreedt. In het wild hebben dieren daar zelden last van, omdat ze eerder sterven. Maar in dierentuinen komt het geregeld voor.

Dierenartsen zijn niet gewend om deze aandoening te opereren, dus heb je een specialist nodig. Leslie, uit de San Diego Zoo in Californië, kon gelukkig in het plaatselijke ziekenhuis terecht. Ze heeft de operatie goed doorstaan en kan volgens de behandeld arts de rest van haar leven weer goed zien.