Mensen met leerproblemen sneller dood door Corona

Welke mensen gaan dood aan Corona? Voor een groot gedeelte zijn de sterfgevallen min of meer logisch; het gaat om ouderen, zieken, dikken, rokers en Trump-stemmers. Maar Britse onderzoekers hebben nog een groep gevonden die opmerkelijk vaak sterft aan de ziekte: mensen met leerproblemen.

De universiteit van Oxford ontdekte dat zij vijf keer zo vaak met Covid-19 in het ziekenhuis komen en acht keer zo vaak sterven. De studie is gedaan in Engeland, maar lijkt ook van toepassing op andere landen.

De vraag is waarom. De Britten denken dat deze groep minder toegang heeft tot medische hulp. Ook zouden ze langer blijven doorlopen met klachten, terwijl ze naar een arts zouden moeten gaan. Uit andere studies is bekend dat mensen met leerproblemen om die redenen gemiddeld twintig jaar korter leven dan gemiddeld.

De onderzoekers denken dat speciale aandacht voor deze groep het aantal doden door Corona flink kan laten zakken. Het probleem is alleen dat deze mensen moeilijk benaderbaar zijn.