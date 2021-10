Mensen laten zich niet vaccineren? Betaal!

Er is een krachtig wapen in de strijd tegen Corona, geld. Een experiment in de VS toont aan dat mensen die zich niet laten vaccineren, van gedachten veranderen als je ze een bedrag biedt. In North Carolina kregen mensen in bepaalde gemeenten een cadeaukaart van 25 dollar, in de rest van de staat niet. De gemeenten waar geld te verdienen was, zagen een toename van 46 procent van het aantal vaccinaties.

In gemeenten waar mensen niets kregen, was er in dezelfde tijd een afname van 10 procent. De gemeenten lagen ver genoeg uit elkaar om te zorgen dat het niet de moeite waard was om om te rijden.

Dat geld kan helpen bij volksgezondheid, weten we al langer. Zo stoppen mensen eerder met roken als je ze betaalt. Zelfs school gaat beter als er een cadeautje tegenover staat. Het hoeft niet om wereldschokkende bedragen te gaan, als mensen maar iets ontvangen. In de VS heeft een derde van alle ongevaccineerden aangegeven wel een prik te halen als er geld tegenover staat. Honderd dollar lijkt daarbij het magische bedrag.

Bij het experiment in North Carolina gaf 41 procent van de geprikten aan dat geld hun belangrijkste motivatie was. Dat was nog vaker zo bij minderheidsgroepen en mensen met een zeer laag inkomen. Er waren zelfs mensen bij die hadden gewacht met een prik, omdat het experiment was aangekondigd. Het geld lijkt vooral te werken bij mensen die apathisch zijn, als het om Corona gaat.