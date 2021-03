Mensen horen steeds slechter. Wereldwijd heeft twintig procent van de mensen last van gehoorverlies, maar dat aantal loopt snel op. Binnen afzienbare tijd kan een kwart niet meer goed horen. Met dat bericht komt Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Zij weten ook hoe dit komt: omgevingslawaai.

Voor het eerst heeft de WHO een gezondheidsbericht over gehoorverlies gepubliceerd. Dat doet de organisatie voor alle aandoeningen die de hele wereldbevolking aangaan. De organisatie ziet een sterke toename van het aantal mensen dat moeite heeft met horen. Niet alleen staan we aan veel kabaal bloot, we worden ook steeds ouder. Doofheid is vaak onderdeel van ouderdom.

Zorgelijk is het kabaal in landen die zich volop economisch aan het ontwikkelen zijn. De oren van inwoners van steden als Istanboel en Mumbai zijn gemiddeld tussen de 15 en 20 jaar ouder dan hun biologische leeftijd. Dat betekent dat gehoorverlies als bij veertigers begint op te treden. De inwoners van New Delhi hebben de slechtste oren.

Volgens WHO-directeur Tedros Adhanom Ghebreyesus kost gehoorverlies de wereld jaarlijks een biljoen dollar. Dat is geld dat naar gehoortoestellen gaat, maar ook te maken heeft met productieverlies omdat werknemers elkaar niet goed kunnen horen. Om nog maar te zwijgen over mensen die sterven door lawaai.