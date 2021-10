Mensen die denken dat Corona een samenzwering is, krijgen het sneller

Is Corona bedacht door Bill Gates? Of door het World Economic Forum? Als je een van deze vragen met ja beantwoordt, dan is de kans groot dat je de ziekte krijgt of al hebt gehad. Mensen die in een samenzwering geloven rond de pandemie, raken namelijk sneller geïnfecteerd. Dat blijkt uit een studie van onder andere de Vrije Universiteit.

De onderzoekers analyseerden de gegevens van 5745 Nederlanders gedurende de pandemie. Deze deelnemers waren representatief voor de Nederlandse bevolking, de studie was in samenwerking met Kieskompas. Deze mensen gaven onder andere aan in hoeverre ze geloofden dat Corona een biologisch wapen was, bewust losgelaten op de bevolking.

Een paar maanden na het eerste onderzoek, kregen de proefpersonen een tweede. Daarin moesten ze onder andere aangeven of ze zelf inmiddels Corona hadden gehad. De gelovers in de verschillende samenzweringstheorieën waren vaker getroffen door de ziekte, terwijl ze zich veel minder dan gemiddeld lieten testen. De werkelijke cijfers zijn dus nog veel hoger, denken de onderzoekers.

De terughoudendheid om te testen, wijst volgens de wetenschappers ook de oorzaak van de hogere infectiecijfers aan. Mensen die geloven in een samenzwering zijn minder voorzichtig, schrijven ze in het vakblad Psychological Medicine. Hun houding tegenover de pandemie is dat het onzin is, dus houden ze zich niet aan regels.

Een andere bijwerking van het geloven in kwade opzet, is dat mensen vrienden kwijtraakten en eerder werkloos werden tijdens de pandemie. Over het algemeen moet de rest van de bevolking weinig van deze types hebben.