Mens raakt voor het eerst de zon aan

De Parker Solar Probe van Nasa is door de buitenste atmosfeer van de zon gevlogen. Het is daarmee het eerste menselijke object dat deze ster heeft aangeraakt, aldus de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie. De sonde heeft deeltjes en magnetische velden in de zogenaamde zonnecorona onderzocht, zo heeft de NASA dinsdag bekendgemaakt. De eerste vlucht door de buitenste atmosfeer duurde een paar uur, en verdere vluchten zijn gepland.

NASA spreekt van een monumentaal moment en een opmerkelijke prestatie. Ze hopen meer inzicht te krijgen in de vorming van de zon en haar invloed op het zonnestelsel. Maar door onze eigen ster te leren kennen, zullen we ook meer begrijpen over sterren in de rest van het heelal. Parker is gelanceerd in augustus 2018. De sonde is op 42,7 miljoen kilometer van de zon gekomen, waarmee het record van de Helios 2-sonde uit april 1976 werd gebroken.

Nu draait het ruimtevaartuig in grote elliptische banen eromheen. De buitenste laag bestaat uit een koolstofpantser van bijna twaalf centimeter dik. Dat is wel nodig om de sonde, die ongeveer 7000 kilogram weegt en de grootte heeft van een kleine auto, meer hitte en straling moet doorstaan dan enig ander ruimtevaartuig ooit.

NASA-onderzoekers hopen dat de missie, die tot 2025 zal duren, inzicht zal verschaffen in waarom de corona vele malen heter is dan het oppervlak van de zon en dus ook in hoe sterren werken. De gegevens zouden ook toekomstige weersvoorspellingen nauwkeuriger kunnen maken. Ook de Europese ruimtevaartorganisatie ESA heeft momenteel een sonde bij de zon.