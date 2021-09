‘Mens kan maximaal 130 worden’

De mens heeft in perfecte omstandigheden een houdbaarheidsdatum van 130 jaar. Alleen heeft nog nooit iemand dat gehaald, maar dat is slechts toeval. Tot die conclusie komen wetenschappers van het Institut für Technologie in Zwitserland in het vakblad Royal Society Open Science. Ze deden een studie onder extreem bejaarde mensen in Italië, van 105 jaar en ouder.

Volgens de Zwitsers neemt het sterfterisico toe als we ouder worden, tot het ergens boven de honderd een plafond bereikt. Het risico om vanaf die leeftijd binnen een jaar te sterven is en blijft 50 procent, wezen de cijfers uit. Maar er is dus ook 50 procent kans dat een 105-jarige 106 wordt, en weer 50 procent dat hij of zij 107 haalt.

Als de bevolking flink veroudert en er meer mensen boven de honderd worden, zullen er ook mensen ver boven de 120 worden, redeneren de Zwitsers. Net als in een casino met heel veel roulettetafels ergens het balletje twintig keer achter elkaar op rood valt, zal er ergens een 105-jarige zijn die vijfentwintig keer achter elkaar aan het langste eind trekt. Het is gewoon kansberekening.

Het huidige record staat op naam van een Franse vrouw die 122 is geworden. Volgens de Zwitsers heeft ze gewoon pech gehad om op haar 122ste bij de verkeerde 50 procent te zitten. Verschillende andere studies tonen aan dat het menselijk lichaam het best nog wel wat langer uit zou kunnen houden, mits met de juiste medische verzorging. Oh, en zonder pandemie natuurlijk.