Wat is er in hemelsnaam aan de hand met de benen van dit meisje? Is ze met deze handicap geboren, of heeft ze een ongeluk gehad? Geen van beide, wat je ziet is een optische illusie. Ze houdt gewoon een grote zak popcorn vast die bijna perfect past bij het uitgedroogde gras achter haar.

Deze foto is op Facebook inmiddels meer dan 230.000 keer gedeeld en kreeg 46.000 reacties. Het gekke is dat je de illusie niet ziet, tot je beter kijkt. Daarna kun je de illusie niet meer zien.