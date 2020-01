Meisje genezen met ingrediënt Red Bull

Een meisje uit Pakistan behoudt haar gezichtsvermogen dankzij een ingrediënt dat we het beste kennen uit Red Bull. Ze leed aan een zeldzame oogaandoening die rond de vijfduizend mensen ter wereld hebben. De meeste van deze patiënten wonen in Pakistan en India.

De Khyber Medical University in Pakistan wist van een deel van deze mensen het erfgoed in kaart te brengen. Daaruit bleek dat ze een gen missen dat in het lichaam verantwoordelijk is voor de aanmaak van taurine. Normaal produceert het lichaam dat voldoende. In samenwerking met de universiteit van het Zwitserse Genève wisten ze een medicijn te ontwikkelen tegen deze aandoening die uiteindelijk blind maakt.

Dat bestaat voor een groot gedeelte uit taurine. De dosis is nu vastgesteld op 100 milligram taurine per kilo lichaamsgewicht per dag. Taurine is gelukkig in grote hoeveelheden te krijgen, aangezien sport- en energiedrankjes deze stof bevatten. Het bekendste voorbeeld is Red Bull, dat in sommige landen door wetgeving de taurine achterwege moet laten.

Taurine wordt uit etheen, ammoniak en natriumsulfiet gesynthetiseerd.