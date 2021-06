Meer op Antarctica verdwijnt ineens

Satellietwaarnemingen van Antarctica doen wetenschappers achter de oren krabben. Een gigantisch meer op de Zuidpool is ineens verdwenen. En het was geen klein waterlichaam, melden onderzoekers, schattingen zijn dat het meer op de Amery Ice Shelf in Oost-Antarctica zo’n 600-750 miljoen kubieke meter water bevatte. Ongeveer de inhoud van een zeearm in Zeeland.

Zoveel water verdwijnt natuurlijk niet zomaar in het niets. In dit geval zeggen wetenschappers dat het enorme reservoir waarschijnlijk te groot is geworden voor de ijslaag eronder. Wetenschappers van de universiteit van Tasmanië – die de verdwijning op satellietbeelden ontdekten – denken dat het gewicht van het water een scheur heeft veroorzaakt in de ijsplaat onder het meer, waardoor het water is weggestroomd naar de oceaan eronder.

Doordat het water niet meer op de ijsplaat drukt, is die ondertussen 36 meter gestegen.

Maar waarom is het meer verdwenen? Antarctica wordt warmer en daarmee natter. Wetenschappers zien overal meertjes ontstaan en bestaande meren worden groter. Dat verandert het zuidelijkste continent. De onderzoekers uit Tasmanië denken dat de komende tijd nog wel meer zoet water op die manier zal verdwijnen.