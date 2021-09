Meer mensen toch Corona ondanks Janssen vaccin

Duitse deskundigen constateren dat steeds meer mensen Corona krijgen ondanks dat ze het vaccin van Janssen hebben gehad. Tot nu toe zijn in Duitsland 6106 mensen ziek geworden ondanks de inenting met het geneesmiddel, schrijft het Robert Koch Instituut (RKI) in een weekbericht. Volgens het RKI hebben tot nu toe ruim drie miljoen mensen in ons buurland een vaccinatie van Johnson & Johnson gekregen. Dus zouden er 2000 vaccindoorbraken zijn voor elk miljoen gevaccineerden.

Met het meest gebruikte vaccin, dat van Pfizer, zijn er veel minder infecties na immunisatie. Volgens de gegevens van het RKI zijn er 675 doorbraken per miljoen volledig gevaccineerde personen.

Aangezien de antilichaamniveaus bij Janssen beduidend lager waren dan bij andere vaccins, lijkt de bescherming tegen een coronabesmetting na de Janssen-vaccinatie dus beduidend slechter te zijn, aldus het RKI. Het vaccin beschermt echter wel tegen een ernstige coronaziekte, blijkt uit hetzelfde onderzoek.

Johnson & Johnson, eigenaar van Janssen, wijst erop dat geen enkel vaccin tegen Corona momenteel infecties 100 procent kan voorkomen. Ze onderstrepen dat is aangetoond dat het Janssen vaccin na één dosis het infectierisico helpt verminderen. Van het vaccin van Janssen is één dosis voldoende, hoewel onderzoek aantoont dat een tweede prik zeer effectief is. Janssen heeft volgens onderzoeksgegevens een robuust en langdurig effect over een periode van tot dusver acht maanden. Ook tegen Delta en andere virusvarianten.