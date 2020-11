Meer dan 50 miljoen besmettingen Coronavirus wereldwijd

Wereldwijd zijn er meer dan 50 miljoen mensen besmet met het Coronavirus. Dat heeft de Johns Hopkins University in de VS berekend. Koploper is de Verenigde Staten, waar 10 miljoen gevallen zijn geregistreerd.

In dat land zijn ook de meeste doden gevallen: 230.000. Dat zijn meer dan er Amerikaanse soldaten zijn gesneuveld sinds de Tweede Wereldoorlog, dus inclusief de oorlog in Vietnam. Het is nu doodsoorzaak nummer 1 in het land. Ook in Brazilië en India zijn veel doden te betreuren.

De Europese gezondheidsdienst ECDC riep een pandemie uit op 31 januari van dit jaar. Toen was het virus inmiddels overgesprongen van Azië naar Europa. In Europa heeft Frankrijk de meeste gevallen van Corona geregistreerd, gevolgd door Rusland, dat door de ziekte een krimpende bevolking heeft.

In Zuidoost-Azië, waar het virus begon, zijn relatief weinig gevallen geweest en relatief weinig doden gevallen. Japan is zwaar getroffen, maar China is zich al aan het herstellen van de ziekte. Ook landen als Indonesië laten de teugels inmiddels vieren. Nieuw-Zeeland heeft door tijdig ingrijpen erg weinig gevallen gehad.

Sommige landen zijn begonnen met vaccineren, vaak met onvoldoende geteste vaccins. AstraZeneca, maker van het vaccin dat Nederland groot heeft ingekocht, laat weten dat ze eind december al kunnen gaan inenten, als ze toestemming krijgen van de autoriteiten.