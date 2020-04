Medicijnwaakhond: vertel ons alsjeblieft als je bijwerkingen ervaart

De Europese medicijnwaakhond EMA vraagt aan mensen met COVID-19 die zelfmedicatie toepassen om vermoedelijke bijwerkingen te melden. Dit omvat geneesmiddelen voor de behandeling van COVID-19, evenals geneesmiddelen die door patiënten worden ingenomen om reeds bestaande aandoeningen te behandelen. Het bevat ook geneesmiddelen die patiënten mogelijk off-label gebruiken om COVID-19 te behandelen.

De EMA onderstreept dat er momenteel geen geneesmiddelen zijn goedgekeurd voor de behandeling van COVID-19. In het kader van de pandemie gebruiken artsen en patiënten soms middelen die voor andere ziektes zijn bedoeld, vaak als ‘laatste kans medicijn‘.

‘Het begrip van het nieuwe virus is nog steeds onvolledig, inclusief mogelijke interacties met geneesmiddelen die patiënten gebruiken. Door vermoedelijke bijwerkingen van geneesmiddelen die in het kader van COVID-19 worden gebruikt te melden, kunnen patiënten en beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg waardevolle informatie verzamelen om beslissingen te nemen over het veilige en effectieve gebruik van geneesmiddelen naarmate de pandemie zich ontwikkelt’, aldus de EMA.

Patiënten en beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg dienen vermoedelijke bijwerkingen rechtstreeks aan hun nationale autoriteit te melden. Voor Nederland is dat het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, voor België het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten. Patiënten kunnen bijwerkingen ook melden aan hun arts, verpleegkundige of apotheker, die de informatie vervolgens doorgeeft aan de toezichthouders.