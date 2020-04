Medicijnagentschap geeft Remdesivir vrij voor laatste-kans behandeling Corona

Het Europese medicijnagentschap EMA heeft nieuwe aanbevelingen gedaan over het antivirale geneesmiddel Remdesivir. Het kan door Europese lidstaten onder voorwaarden worden gebruikt voor de behandeling van Corona (COVID-19).

Estland, Griekenland, Nederland en Roemenië hadden het EMA om advies gevraagd over de voorwaarden waaronder patiënten met COVID-19 toegang tot Remdesivir kunnen krijgen. In ernstige gevallen kan COVID-19 longontsteking, ernstig acuut ademhalingssyndroom, falen van meerdere organen en overlijden veroorzaken. Remdesivir lijkt sommige van deze symptomen te kunnen verlichten.

Het toedienen van het medicijn is vanaf nu toegestaan in het kader van zogenoemde Compassionate use-programma’s. Die zijn bedoeld om patiënten die anders vrijwel zeker dood zouden gaan, toegang te geven tot behandelingen die nog in ontwikkeling zijn en die nog geen handelsvergunning hebben ontvangen.

Remdesivir is in laboratoriumonderzoeken effectief gebleken tegen andere soorten coronavirussen als SARS-CoV en MERS-CoV; er zijn momenteel echter slechts beperkte gegevens over het gebruik van dit medicijn bij patiënten met COVID 19. Ook is er onzekerheid over de bijwerkingen.