Medicijn tegen verkoudheid in de maak

Artsen kunnen de meest ernstige ziektes genezen, maar een eenvoudige verkoudheid moeten we nog altijd uitzieken. Toch is er hoop, een Oostenrijkse start-up heeft een stof gevonden die het rhinovirus – de veroorzaker van een loopneus – effectief bestrijdt. Klinische test beginnen nog dit jaar.

Te midden van alle opwinding over het Coronavirus is het een opvallende mededeling. Maar de Oostenrijkers, onderzoekers van de Universiteit Wenen, denken echt beet te hebben. Het gaat om de stof 2-Deoxyglukose. Die weerhoudt het virus van het opnemen van glucose uit de cellen in je neus. Daarmee is het virus zijn energiebron kwijt en verhongert.

De verkoudheid is binnen een dag voorbij.

Mensen verdragen de stof goed, is al uit andere tests gebleken. Het is bovendien goedkoop te maken, zodat een kuur voor relatief weinig geld in de apotheek ligt. En ja, zo bevestigen de mensen achter G.ST Antivirals, mogelijk werkt hun stofje ook tegen andere virussen die via de luchtwegen mensen ziek maken. Zoals het virus dat begint met een C, dat ondertussen grote delen van het openbare leven lam legt.