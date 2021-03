Medicijn tegen Corona zeer veelbelovend

De Amerikaanse farmaceut Merck heeft een medicijn ontwikkeld tegen Corona. In eerste tests doet het middel het buitengewoon goed. Het zou wel eens de heilige graal kunnen zijn om het virus de wereld uit te helpen, denkt de firma zelf. Dat komt goed voor ze uit, want een vaccin tegen Corona van Merck deed het niet goed. De ontwikkeling is gestopt.

Het middel heet Molnupiravir en is oorspronkelijk tegen de gewone griep bedacht. Maar in een test met tweehonderd mensen met Corona, liet het verbluffende resultaten zien. Na een kuur van vijf dagen waren alle testpersonen virusvrij. Vier van de tweehonderd hadden last van zware bijwerkingen, maar het is onzeker of die door het medicijn zijn veroorzaakt.

Tweehonderd proefpersonen geldt als een kleine test. In een volgende fase moet een veel grotere groep mensen met Corona het middel krijgen. Een andere groep moet dan aan een placebo. Dat duurt dus nog wel een paar maanden. Tegen die tijd zijn veel landen al ver met vaccineren. Merck denkt dan ook dat het vooral voor de enkele mensen geschikt zal zijn die ondanks een vaccin alsnog de ziekte krijgen. En voor de eigenwijze types die zich niet laten vaccineren.