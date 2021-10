Medicijn AstraZeneca werkt tegen Corona

Het Zweeds-Britse farmaceutische bedrijf AstraZeneca heeft in een studie positieve resultaten geboekt in de strijd tegen het Coronavirus. De onderneming gebruikt een combinatie van antilichamen dat het aantal ernstig zieke en dode mensen die besmet zijn met corona sterk vermindert, zo maakte het bedrijf na een grootschalige proef bekend. Een eerdere versie van het middel viel nog erg tegen.

Nu werkt het beter. Bij pati├źnten die zeven dagen of minder symptomatisch zijn en geen ziekenhuisbehandeling nodig hebben, is het risico om ernstig ziek te worden of te sterven met 50 procent gedaald. Dit was de bevinding van de zogenoemde late-fase proef met het geneesmiddel, AZD7442 genaamd.

Het medicijn biedt minstens een half jaar lang bescherming, komt ook uit de proef. Of mensen er helemaal immuun door worden, moet nog blijken. Het werkt doordat het middel het menselijk immuunsysteem ondersteunt bij het opruimen van het virus. Het bestaat onder andere uit immuuncellen uit de lichamen van mensen die de ziekte hebben gehad.

AstraZenecaheeft bij de Amerikaanse autoriteiten een spoedaanvraag ingediend voor de goedkeuring van de antilichamencocktail. Europa zal ongetwijfeld snel volgen. Daarmee staat een tweede medicijn op het punt beschikbaar te komen. Farmaciebedijf Merck Sharp & Dohme heeft net een dergelijke aanvraag ingediend voor het middel molnupiravir, waarmee ook goede resultaten zijn geboekt. Ook Roche heeft een werkzaam middel, dat echter nog schaars is.