Medicijn AstraZeneca tegen Corona niet door test

Het Zweeds-Britse farmaceutische bedrijf AstraZeneca heeft een tegenslag te verwerken gekregen. Een door het concern ontwikkeld geneesmiddel met antilichamen tegen Corona, blijkt slechts 33 procent effectief tegen ziekteverschijnselen van Covid-19. Dat is niet genoeg, concludeerde het bedrijf. Het zegt niets over het vaccin van hetzelfde bedrijf, dat werkt wel.

Medische deskundigen hebben hoge verwachtingen van geneesmiddelen met antilichamen tegen het coronavirus, vooral voor ernstig zieke Covid-19-patiënten. Het zou de ziekte aanzienlijk lichter laten verlopen, zo luidt de veronderstelling. Maar een eerste test van AstraZeneca valt dus tegen.

Bij een klinische test heeft het proefgeneesmiddel niet het gewenste doel bereikt, zo maakte de groep in Cambridge bekend. In het bijzonder onderzocht AstraZeneca in de studie of het geneesmiddel inzetbaar was om de uitbraak van Covid-19 te voorkomen bij mensen die contact hadden gehad met besmette mensen.

Maar volgens de onderneming zorgde het geneesmiddel er slechts in een derde van de gevallen voor dat de getroffenen geen symptomen ontwikkelden. Dat is niet genoeg.

Het middel is ontwikkeld door AstraZeneca in samenwerking met de Verenigde Staten. In maart heeft de Amerikaanse regering zich contractueel verzekerd van de levering van een half miljoen doses van het geneesmiddel. Hoe de deal verder zal verlopen, gezien de geringe doeltreffendheid ervan, moet nog worden opgehelderd. Andere middelen zitten ondertussen ook in klinische tests.