Media multitasking is slecht voor kinderen

Surfen op het internet en tegelijkertijd naar muziek luisteren is voor kinderen geen goed idee. Veelvuldig multitasken met media lijkt te leiden tot een slechtere geestelijke gezondheid bij kinderen, is de uitkomst van een studie van de universiteit van Luxemburg onder schoolkinderen in Genève. Maar ook volwassenen kunnen het beter niet doen.

De onderzoekers onderzochten aan de hand van vragenlijsten het mediagebruik van 118 acht- tot twaalfjarige schoolkinderen, en vooral hoe dit verband houdt met het aandachtsvermogen, de geestelijke gezondheid, de slaap en de schoolprestaties.

Zij onderzochten het aantal uren dat de deelnemers aan het onderzoek digitale media gebruikten, hoe vaak zij videospelletjes speelden en hoe vaak zij multitaskten, dat wil zeggen, verschillende media tegelijk gebruikten.

Volgens de studie is er een sterk verband tussen media multitasking en een slechtere geestelijke gezondheid, een slechtere slaap en minder uithoudingsvermogen. Docenten meldden ook dat leerlingen die intensief aan multitasking deden vaker ADHD-achtig gedrag vertoonden.

Er is daarentegen geen verband tussen gamen en negatieve psychische effecten. Integendeel, het spelen van videospelletjes lijkt te leiden tot een betere geestelijke gezondheid en snellere reactietijden.

Volgens de studie, gepubliceerd in PlosOne, consumeren achtjarige kinderen gemiddeld al vier en een half uur digitale media per dag. Op twaalfjarige leeftijd is dat opgelopen tot een ongelooflijke acht uur en 14 minuten. De onderzoekers zagen echter niet dat meer gebruik op zichzelf leidt tot psychische problemen, alleen veelvuldig gelijktijdig gebruik.