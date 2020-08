Massagraf gevonden bij bouwproject Osaka

In Japan is een oud massagraf ontdekt, waarbij archeologen meer dan 1500 lichamen hebben blootgelegd die in cirkelvormige gaten zijn geplaatst. Het kerkhof werd gevonden in de stad Osaka.Het massagraf dateert uit de Japanse Edo-periode, die zich uitstrekt van het begin van de jaren 1600 tot het midden van de jaren 1800.

Japan was in deze periode erg geïsoleerd van de rest van de wereld, buitenlanders mochten er niet in. De enige uitzondering maakten de Japanners voor de Nederlanders, die in handelsposten aan de kust verbleven en zorgden voor contact met de buitenwereld.

Dat er in de buurt een grote begraafplaats was, wisten historici al. Sinds 1991 zijn er opgravingen in de buurt. Maar dit massagraf hadden de archeologen niet verwacht. Bouwvakkers ontdekten de lijken toen ze begonnen aan de bouw van een nieuw flatgebouw. De voorbereidingen kwamen daarna stil te liggen voor onderzoek.

Een opmerkelijke vondst is dat naast mensen ook dieren op de begraafplaats lagen. Er zijn botten ontdekt van varkens, paarden en katten. Het gaat waarschijnlijk om arme mensen, aangezien geen belangrijke offergaven zijn ontdekt. De stad Osaka zal hun botten herbegraven na onderzoek.