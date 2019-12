Mannen trainen bovenlichaam vooral voor elkaar

Daar zit hij in de sportschool te zwoegen, de man. Druk bezig met gewichten om schouders en borst indrukwekkend te maken. Voor wie? Vooral voor de meneer naast hem. Dat zeggen psychologen althans na een nieuw onderzoek over de manier waarop mannen en vrouwen naar elkaars bovenlichaam kijken.

Deel van het onderzoek was het kijken naar plaatjes van mensen van hetzelfde en het andere geslacht terwijl een camera en computer nauwkeurig vaststellen waar de blik valt. In het bijzonder waren de onderzoekers van de University of British Columbia (Canada) geïnteresseerd in de heup-schouder ratio. Ook moesten de proefpersonen aangeven welk figuur ze mooi vonden.

Bij beide metingen kwam naar voren dat mannen een brede schouderpartij bij een andere man mooi vonden. Bij vrouwen hadden ze een duidelijke voorkeur voor smalle schouders. Vrouwen vonden zowel bij het eigen geslacht als mannen een gemiddelde schouder erg aantrekkelijk.

De blik van mannen blijft ook lang hangen op de borstpartij van een andere man, zo bleek uit het onderzoek van de oogbewegingen. Vrouwen waren niet bovenmatig geïnteresseerd in de ‘pecs’ van een man. Dus heren, van de gewichten af en op de hometrainer. Tenzij je natuurlijk de blik van andere mannen wilt trekken.

(Evolutionary Psychological Science)