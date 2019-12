Mannen: roken is wereldwijd ‘uit’

Steeds minder mannen gaan roken. Over de hele wereld houden kerels op of ze beginnen niet eens met de ongezonde gewoonte. Mannen volgen daarbij het voorbeeld van vrouwen, die al langer een neerwaartse trend laten zien bij de consumptie van tabak. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie van Verenigde Naties (WHO).

Het aantal vrouwelijke tabaksgebruikers daalde tussen 2000 en 2018 met ongeveer 100 miljoen, terwijl het aantal mannelijke tabaksgebruikers in die tijd nog met ongeveer 40 miljoen steeg. Maar vooral de afgelopen twee jaar is de groei er bij mannen ineens helemaal uit, ze volgen de trend van de vrouwen. Sterker nog, waarschijnlijk is de daling inmiddels ingezet.

De organisatie verwacht dat het komende jaar twee miljoen minder mannen tabak zullen gebruiken dan in 2018, en zes miljoen minder in 2025. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zullen vrouwen mannen verder blijven voorlopen als het gaat om het opgeven van hun nicotineverslaving: in 2020 zullen waarschijnlijk negen miljoen vrouwen minder tabak gebruiken dan in 2018, en tegen 2025 zal dit 32 miljoen minder zijn dan in 2018.