Mannen hebben vreemde voorkeur voor vrouwen met borderline stoornis

Wat is een goede vrouw? Eentje waarmee een man de rest van zijn leven wil doorbrengen? Het antwoord is dat ze psychisch instabiel moet zijn, kwaad kan worden om iets heel kleins en steeds weer vastloopt in haar leven. Oh, en ze moet mooi zijn, ook heel belangrijk. Ongelooflijk hoe het lijkt, dit is de uitkomst van een Britse studie naar de aantrekkelijkheid van partners.

Vrouwen, kwam uit hetzelfde onderzoek, zoeken voor een vaste relatie vooral een man met geld. Fysieke aantrekkingskracht is minder belangrijk.

Er is zelfs een informele term voor de voorkeuren van mannen. De Hot Crazy Matrix (HCM) zegt eigenlijk alles. Bloedmooi, maar knettergek, dat is de vrouw die kerels vangt. Het onderzoek van de Bishop Grosseteste University in Lincoln bevestigt deze volkswijsheid. Mannen hebben een voorkeur voor vrouwen met een borderline persoonlijkheidsstoornis.

Aan de studie van deze universiteit deden 525 hetero mannen en vrouwen mee. Die kregen datingprofielen van het andere geslacht te zien, bestaande uit een foto en een bio. Met wie zagen ze zichzelf een relatie hebben? De mannen gingen voor de mooiste gezichten, maar hadden daarbinnen een voorkeur voor bio’s waarin een hoop drama en wispelturigheid was verwerkt.

Vrouwen die toegaven veel te hard te rijden, drugs te nemen, zich heel druk te maken over kleinigheden waren populair. Net als types die vertelden zelden iets af te maken dat ze begonnen. Zelfs de toevoeging van ‘veel drama’s in relaties meegemaakt’, schrok mannen niet af. Waarom? Dat is de onderzoekers nog niet helemaal duidelijk, maar saai is het in ieder geval niet.

