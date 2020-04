Mannelijke motorrijders zijn echte killers

Mannelijke weggebruikers zijn aanzienlijk gevaarlijker voor anderen dan vrouwen op de weg. Wetenschappers hebben dit ontdekt na analyse van Britse gegevens over dodelijke ongevallen van 2005 tot 2015.

Vooral onder motorrijders was het verschil tussen de geslachten erg groot: mannelijke bestuurders waren per gereden kilometer betrokken bij tien keer zoveel dodelijke ongevallen als vrouwelijke motorrijders.

De onderzoekers keken naar het aantal doden per miljard kilometer, uitgesplitst naar geslacht en voertuigtype. De onderzoekers keken daarbij niet naar de schuldige aan het ongeval, alleen of er iemand was omgekomen. Het kan dus zijn dat mannelijke motorrijders het ongeluk aantrekken.

Het risico van een dodelijk ongeluk met auto’s en bestelwagens was twee keer zo groot bij mannen. De kleinste verschillen tussen de seksen was bij ongelukken waarbij een buschauffeur was betrokken, schrijven de onderzoekers an de University of Westminster in Londen in het wetenschappelijke tijdschrift Injury Prevention.

Waar deze verschillen vandaan komen, is nog steeds een onderwerp van wetenschappelijk debat. Mannen zouden meer risico’s nemen, hebben andere onderzoekers beweerd. Deze onderzoekers vinden die uitleg echter te simpel. Ze denken dat er meer complex gedrag schuil gaat achter de trieste statistieken.