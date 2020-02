Man wil bewijzen dat aarde plat is, sterft

‘Mad’ Mike Hughes is dood. Hij kwam dit weekend om tijdens de lancering van een eigengemaakte raket. Hughes was stuntman, maar werd bekend doordat hij wilde bewijzen dat de aarde plat was. Dat moest gebeuren door naar grote hoogte te stijgen en dan foto’s te maken. Of zoiets.

Hij kwam daadwerkelijk met zijn zelfgemaakte raket los van de aarde en steeg tot een paarhonderd meter hoogte. Maar tijdens de vlucht kwam de parachute los waarmee Hughes en zijn raket weer veilig terug zouden keren naar aarde. Dus viel hij van grote hoogte.

Medestanders van de Platte-Aarde-Beweging melden zijn dood op sociale media. Televisiemakers van de zender Science Channel hebben de hele vlucht vastgelegd, ze waren bezig met een documentaire over Hughes. Die wist eerder met een eigen raket een hoogte van vijfhonderd meter te halen. Het doel dit weekend was vijftienhonderd meter. Het is niet duidelijk of dat is gelukt.

Het moderne geloof in een platte aarde dateert van net na de Tweede Wereldoorlog, toen een Britse man de Platte-Aarde-Beweging begon. Zijn ideeën sloegen vooral aan de in de VS, waar het geloof tot bloei kwam. Sommige christenen zien een platte aarde als het logische gevolg van wat ze in de Bijbel lezen. Jaarlijks houden de platten een conferentie.