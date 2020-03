Man kan opwinding bij vrouw ruiken

Mannen zijn in staat om te ruiken wanneer een vrouw seksueel opgewonden is. Ze vinden vrouwen die deze geur afscheiden bovendien aantrekkelijker dan vrouwen die niet opgewonden zijn. Dat is de uitkomst van een studie van de universiteit van het Britse Kent.

De onderzoekers, die hun studie publiceerden in vakblad Archives of Sexual Behavior, lieten vrouwelijke proefpersonen naar de erotische film 9 Songs kijken (foto). Een controlegroep kreeg een video over het bouwen van bruggen te zien. Ondertussen hadden de dames katoenen pads onder de oksels.

Die kregen mannelijke proefpersonen vervolgens te ruiken. Of een vrouw naar de erotische film had gekeken, maakte voor de intensiteit van haar zweetgeur niet uit, vonden de proefpersonen. Maar de mannen vonden die pads wel aantrekkelijker ruiken. Een teken dat het opmerken van de opwinding in het onderbewuste gebeurt.

Opmerkelijk is dat de mannelijke proefpersonen zelf ook opgewonden raakten van het zweet van de vrouwen die een erotische film hadden gezien. Bij de mannen die zweet roken van vrouwen die bruggen hadden zien bouwen, was dat niet het geval.

Het bewijst volgens de onderzoekers dat geur een belangrijk signaal is bij het seksuele contact tussen mannen en vrouwen. Het recept voor een ingedutte relatie zou dus een erotische film zijn, gevolgd door het besnuffelen van haar oksel. Deodorant is uiteraard taboe, het maskeert de belangrijkste signalen.