Man in mortuarium blijkt springlevend

Een Indiase man kreeg een motorongeluk en vertoonde bij aankomst in het ziekenhuis geen levenstekens meer. Zijn hart was gestopt met kloppen. Artsen legden hem daarom in een vriezer van het mortuarium. Daar ontdekte zijn familie de volgende dag dat hij nog steeds ademde. Het is niet voor het eerst dat zoiets gebeurt.

Srikesh Kumar (45) leek al dood bij aankomst in een particuliere medische faciliteit en werd daarom overgebracht naar een overheidsziekenhuis. De spoedarts heeft hem onderzocht. Hij vond geen tekenen van leven en verklaarde hem daarom officieel dood, vertelde de medische hoofdinspecteur van het ziekenhuis aan journalisten.

Het ziekenhuis legde zijn lichaam in de vriezer tot zijn familie zes uur later arriveerde. Toen zij hem kwamen indentificeren, roken ze al snel onraad. Het was de schoonzus van Kumar die zag dat de dode nog bewoog en aan de alarmbel trok. Bij nader inzien bleek het lijk ook te ademen.

Het ziekenhuis stelt een onderzoek in om te ontdekken hoe het kan komen. Een video van de man die zich beweegt is in India inmiddels viral gegaan.