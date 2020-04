Man die SARS overwon begint proef met medicijn tegen Corona

Josef Penninger was in medische kringen al een bekendheid, nu maakt hij kans op wereldfaam. De Oostenrijkse biomedicus stond in 2005 aan de basis van een medicijn tegen SARS, dat toen veel slachtoffers maakte in Azië. Vandaag begint hij een geneesmiddel te testen tegen Corona, een neefje van SARS.

Honderd doodzieke mensen in Denemarken, Duitsland en Oostenrijk zullen APN01 krijgen, een medicijn dat in laboratoriumtest zeer veelbelovend lijkt. Honderd mensen krijgen een placebo en dienen als testgroep.

APN01 imiteert ACE2, dat is een eiwit op het oppervlak van het celmembraan, waaraan het COVID-19 virus (en het SARS-virus) zich hecht. Normaal dringt het virus de menselijke cellen binnen via dit eiwit. APN01 moet het COVID-19 virus op deze manier weglokken en onschadelijk maken, net als bij het eerdere medicijn tegen SARS.

Alle patiënten krijgen zeven dagen lang het middel of een placebo en zullen vervolgens een maand worden gevolgd. Tegen begin juni moet duidelijk zijn of het werkt tegen Corona of niet. Bij succes zal het daarna een paar maanden duren voor het medicijn algemeen beschikbaar is, zei Penninger tegen de Oostenrijkse zender ORF.

Hij onderstreepte dat zijn middel, mocht het werken, het meest effectief is in combinatie met sneltests. Zo kunnen artsen vroeg zien of iemand besmet is, waarna ze het medicijn kunnen toedienen voor iemand ziekteverschijnselen vertoont.