Man, Aziaat, oud en roker: deze mensen gaan dood aan Corona

Van alle mensen die het Coronavirus krijgen, gaat ongeveer drie procent dood. Maar welke drie procent? Er begint zich via allerlei studies een trend af te tekenen. De typische Corona-dode is man, Aziaat, oud en een roker. Dat betekent overigens niet dat jonge vrouwelijke niet-rokers zich geen zorgen hoeven maken.

Een studie door de Tongji universiteit in Sjanghai (gepubliceerd in BMJ) toont aan dat Aziaten veel meer eiwitten in hun longen hebben die het virus de mogelijkheid geven om het lichaam binnen te treden dan Europeanen en Afrikanen, ACE-2 receptoren in vaktermen. Datzelfde is ook al eens geconstateerd bij de Sars epidemie. Dat zou ook verklaren waarom dergelijke ziektes steeds weer in China epidemische vormen aannemen.

Een onderzoek door de University of South Carolina toont weer aan dat rokers een nog veel hogere ACE-2 vertonen. Deze studie vond trouwens weer geen raciale verschillen tussen de gevoeligheid voor ziektes die door de longen het lichaam binnenkomen. Toch is het andermaal pech voor de Chinezen, de grootste tabakconsumenten ter wereld. Meer dan 300 miljoen Chinezen steken dagelijks een peuk op.

De meeste daar weer van zijn mannen; ongeveer de helft van de mannelijke Chinezen rookt dagelijks een peuk. Als we ook mensen meetellen die af en toe eentje opsteken, dan paft tweederde van de mannen. Zelfs 41 procent van de mannelijke artsen rookt. Dat verklaart waarom mannen disproportioneel vaker sterven aan het virus (studie Jinyintan Hospital, The Lancet).

Oud zijn is ander slecht nieuws, als het om het Coronavirus gaat. Nieuwsberichten uit China geven aan dat de meeste sterfgevallen plaatsvinden bij mensen boven de zestig. Ook hartpatiënten en diabetici krijgen de ziekte sneller en gaan er vaker aan dood.