Malta bijna vrij van Corona

Zo’n 70 procent van de volwassen bevolking in de eilandstaat Malta heeft ten minste één vaccinatie gekregen tegen Corona. Daarmee is de kleine eilandstaat het eerste land in de Europese Unie dat zogenaamde groepsimmuniteit bereikt. Dit is maandag bekendgemaakt door minister van Volksgezondheid.

Het eiland in de Middellandse Zee kende vorige week nog maar drie nieuwe gevallen van het virus per dag, met een aandeel positieve testen van 0,2 procent. In Nederland liggen die cijfers bij gemiddeld 4000 en 9,4 procent.

Een kwart van de volwassen Maltese bevolking heeft twee doses vaccinatie gekregen. Alle inwoners van Malta van 16 jaar en ouder kunnen een prik krijgen. Na goedkeuring door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) zullen de vaccinaties ook beschikbaar zijn voor kinderen vanaf 12 jaar.

De Maltese overheid schaft per 1 juli het dragen van maskers buitenshuis voor gevaccineerden af, zolang het aantal virusgevallen laag blijft. Restaurants mogen weer open tot middernacht. Tot nu toe moesten ze om 17.00 uur sluiten. Hiermee probeert Malta het toeristisch seizoen voor deze zomer te redden.