Maker designerbaby’s is verdwenen

Exact een jaar geleden baarde de Chinese wetenschapper He Jiankui opzien door aan te kondigen dat hij designerbaby’s kon maken. Sindsdien heeft niemand hem meer gezien. Het is ook onbekend wat is gebeurd met de baby’s die hij zou hebben gemaakt.

He had met een methode die CRISPR heet (de ‘genenschaar’) ingegrepen in het DNA van foetussen om ze resistent tegen Aids te maken. De wetenschappelijke wereld vond dat veel te ver gaan. Aangezien we niet weten wat er met het lichaam gebeurt, als je zo drastisch ingrijpt in het erfelijk materiaal.

Ook de Chinese overheid beloofde He te onderzoeken om te zien of hij ethische regels heeft overtreden. Dat was wellicht vooral een PR-momentje. Sindsdien is gebleken dat de Chinezen hem gewoon toestemming hadden gegeven.

Maar waar is He? Journalisten die proberen in contact te komen, krijgen afgesloten nummers. Zijn PR-man wil niks zeggen. Andere wetenschappers uit hetzelfde onderzoeksveld beweren niets meer van hem te hebben vernomen. Niemand heeft hem nog in het openbaar gezien. Misschien heeft de Chinese overheid hem vastgezet, maar ook zij willen niets zeggen.

Er is inmiddels een tweeling geboren uit het experiment van He. Dat is door de Chinezen toegegeven. Maar hoe het daar mee gaat en of er inderdaad vreemde bijwerkingen zijn van de ingreep in hun genenmateriaal, ook dat is niet bekend.