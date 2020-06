Maatregelen tegen Corona hebben miljoenen levens gered

Van social distancing tot complete lockdowns, de maatregelen die in Europa zijn genomen om het Coronavirus in te perken hebben effect gehad, zoals een analyse van Britse onderzoekers aantoont. Daardoor zijn alleen al in elf Europese landen ongeveer 3,1 miljoen doden vermeden, zo schrijven ze in het vakblad Nature.

Uit de analyses van de wetenschappers van het Imperial College London blijkt dat vooral het sluiten van openbare plekken, afstand houden en het beperken van internationale reizen effectief is geweest. Om tot deze conclusie te komen, evalueerden de onderzoekers gegevens uit elf Europese landen. De maatregelen lijken dus te hebben gewerkt.

Op 6 april hadden de maatregelen alleen al in zes landen ongeveer 530 miljoen infecties voorkomen, meldt een ander onderzoeksteam, van de University of California in Berkeley, ook in het tijdschrift Nature. Zij hebben het verloop van de infectie geanalyseerd in China, Zuid-Korea, Italië, Iran, Frankrijk en de Verenigde Staten. ‘Ik denk dat geen enkele andere onderneming ooit in zo’n korte tijd zoveel levens heeft gered’, zegt de studieleider.

Aan het begin van de pandemie bedroeg het gemiddelde aantal reproducties in alle elf onderzochte Europese landen 3,8. Tien geïnfecteerde mensen besmetten dus gemiddeld 38 anderen. In alle landen is het aantal reproducties als gevolg van de genomen maatregelen gedaald tot onder één. In totaal schatten de onderzoekers dat in de elf landen twaalf tot vijftien miljoen mensen besmet zijn. Die hadden dus bijna 60 miljoen mensen kunnen aansteken.

In Nederland ligt het reproductiegetal nu op 0,87.