Maan krijgt zones met monumentenstatus

De Eagle kwam er zachtjes neer. Het deurtje ging open en Neil Armstrong stapte naar buiten: ‘one small step for a man’. Deze plek, Tranquility Bay genoemd, krijgt monumentenstatus. Je mag er niet zomaar dwars door de voetstappen van Armstrong heen banjeren. Of spullen meenemen die de astronauten in 1969 hebben achtergelaten.

Maar voorlopig hoeven alleen Amerikanen zich daaraan te houden. In het land is een wet van kracht geworden, de one small step act, die de historische waarde van sommige delen van onze satelliet regelt. Daaronder uiteraard Tranquility Bay, misschien wel de meest waardevolle locatie.

Steeds meer landen gaan naar de maan. Voorlopig alleen met onbemande vluchten, maar de VS zelf willen in 2024 mensen terugbrengen naar het oppervlak. Russen en Chinezen zullen niet lang op zich laten wachten. Het wordt dus druk. Dat betekent dat historische plekken wellicht zullen worden beschadigd of zelfs vernietigd. Om dat tegen te gaan, proberen Amerikanen ze nu een officiële status te geven. Ze hopen dat het Chinese maanbezoekers ook voorzichtiger zal maken.

In totaal ligt er op onze satelliet zo’n tweeduizend kilo door mensen geproduceerde spullen. Daaronder golfballen, een auto, een exemplaar van het blad Playboy, uitwerpselen, een foto in een lijstje, een poppetje van een astronaut en vlaggen van de Sovjet Unie en de Verenigde Staten. Of al deze objecten ook gelijk monumentenstatus hebben, is niet bekend.