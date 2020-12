Lockdown veroorzaak ‘weekdagamnesie’

Welke dag is het vandaag? Wie lang genoeg in lockdown zit, krijgt steeds meer moeite om die vraag te beantwoorden. De dagen rijgen zich aaneen, het thuiskantoor is steeds hetzelfde decor van dezelfde film. Dat is niet alleen een onderbuikgevoel, het is nu wetenschappelijk aangetoond.

De universiteit van Wenen deed in april onderzoek naar mensen in lockdown en ontdekte dat een derde van de proefpersonen niet onmiddellijk de juiste dag kon noemen. Ze hebben daar de term weekdagamnesie voor bedacht, of geheugenverlies op het gebied van tijd.

Dit fenomeen speelt vooral onder jongeren (60 procent) en werklozen (40 procent). Ze zien geen verschil tussen de dagen. Gepensioneerden hadden er opmerkelijk genoeg de minste last van, misschien omdat ze het gewend zijn. Mensen met parttime werk deden het iets slechter dan gemiddeld, thuiswerken of op kantoor maakte weinig uit.

De weekdagamnesie verdween toen de lockdown deze zomer afgelopen was. Vrijwel van de ene week op de andere. Ineens had iedereen weer structuur en een goed gevoel voor tijd. Maar de onderzoekers denken dat het geheugenverlies qua weekdagen nu weer terug gaat komen, vrijwel heel Europa zit weer thuis. Met weinig te doen.