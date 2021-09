Lockdown maakte kinderen bijziend

Wie bewijs wil dat schermen bijziend maken, hoeft alleen maar naar de recente lockdown te kijken. Kinderen zijn in die periode ineens een stuk slechter gaan zien. Amerikaans-Chinees onderzoek onder 120.000 Chinese scholieren toont aan dat kinderen afgelopen jaar ineens 0,13 dioptrie slechter gingen zien. Het betekent dat deze kinderen minder goed in de verte konden kijken.

Het goede nieuws is dat de verslechtering na het einde van de lockdown weer aan het verdwijnen is. De ogen van de kinderen passen zich aan, toont een vervolgonderzoek.

Schermen zijn slecht voor de ogen. Ze zorgen dat de focus van een oog constant op hetzelfde punt is gericht. Daardoor krijgen de spieren in het oog te weinig training en worden minder sterk. Tijdens de lockdown kregen veel kinderen les via computers en telefoons, waardoor ze veel meer schermtijd hadden dan eerst.

Uit allerlei onderzoeken blijkt dat kinderen per dag minstens twee uur buiten zouden moeten zijn. Dat zorgt niet alleen dat ze betere ogen krijgen, maar ook dat ze minder gevoelig zijn voor aandoeningen van de luchtwegen. Alleen is onze verslaving aan schermpjes er debet aan dat veel kinderen dat aantal uren niet halen.