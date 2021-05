Hoe maak je een hit? In toenemende mate door het de luisteraar vooral niet te moeilijk te maken. Liedjes worden steeds simpeler, hebben wetenschappers ontdekt dankzij computeralgoritmes. Maar waarom is dat eigenlijk?

Dat muziek iets zegt over de tijd waarin we leven, is al langer bekend. Kwade teksten zijn een indicatie dat het economisch niet goed gaat bijvoorbeeld. Zo kun je de recente geschiedenis terugzien in de muziek. Vanaf de jaren tachtig zijn teksten steeds meer over het eigen broze ego van de zanger of zangeres gegaan.

De trend om de muziek steeds simpeler te maken is al sinds de jaren zestig bezig, ontdekten onderzoekers van de University of Waterloo in Canada. Maar waarom? Ze keken naar de economie, migratie, rampen, ziektes en nog een hele sleep andere oorzaken, maar zagen geen duidelijk correlatie. Wat was het dan wel?

Het is de hoeveelheid muziek die op de markt komt, ontdekten ze. Hoe meer nummers per jaar op de markt kwamen, hoe simpeler de muziek was. Die eenvoud bestaat vooral uit veel herhalingen van elementen. Het is een zichzelf versterkende ontwikkeling, schrijven de onderzoekers in vakblad PlosOne.

Want de smaak van het publiek is daardoor ook simpeler geworden. Ook dat kan door de hoeveelheid muziek komen. Als er zoveel aanbod is, dan wil je vooral iets dat makkelijk in het gehoor ligt en makkelijk te consumeren is. Waardoor we nu met Beyoncé zitten.