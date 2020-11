Levert de lama ons medicijn tegen Corona?

Het plaatje van het Coronavirus staat ondertussen op ieders netvlies. Een bolletje met uitstulpingen, de zogenoemde spikes. Daarmee hecht het virus zich aan menselijke cellen om het lichaam te infecteren. Maar wat nou, als je dat hechtingsproces kunt verstoren? Een internationaal team van wetenschappers denkt dat ze dat kunnen.

Met hulp van een stof uit lama’s.

Nanobodies, kleine antilichamen die in kamelen en lama’s worden aangetroffen, zijn veelbelovend als instrumenten tegen virussen vanwege hun hoge stabiliteit en kleine omvang. Hoewel het verkrijgen van deze stoffen bij dieren tijdrovend is, maakt technologische vooruitgang nu een snelle productie mogelijk van synthetische nanobodies, sybodies genaamd.

Een van die kunstmatige antilichamen, sybody 23, blokkeert de gebieden waar het virus zich normaal zou binden. Dit vermogen om Corona te blokkeren, zou sybody 23 een effectief middel tegen Corona maken.

Om te testen of sybody 23 een virus kan neutraliseren, deed het Karolinska Institutet een experiment. Ze merkten op dat sybody 23 met succes het virus in vitro (dus in het lab) heeft uitgeschakeld. Er zullen aanvullende tests nodig zijn om te bevestigen of dit sybody de Corona-infectie ook in het menselijk lichaam kan stoppen.

Dit project werd geleid door het European Molecular Biology Laboratory (EMBL) in Hamburg samen met medewerkers van het Center for Structural Systems Biology (CSSB) in Hamburg en Karolinska Institutet.