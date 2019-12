Levensverwachting VS daalt voor derde jaar op rij

De Amerikaanse levensverwachting is voor het derde achtereenvolgende jaar gedaald. De VS is het enige moderne westerse land waar dat gebeurt. Volgens het US Centres for Disease Control and Prevention, dat de cijfers presenteert, is de levensverwachting zelfs in een vrije val geraakt. Kinderen worden gemiddeld minder oud dan hun ouders.

Het is, toeval of niet, in de drie jaar gebeurd dat Donald Trump president is. Maar eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de levensverwachting van de Amerikanen al vanaf 2011 niet meer steeg, terwijl de rest van de wereld het steeds beter doet. Vanaf 2016 begon de daling in te zetten. En niet bij één groep of etniciteit, het is een brede ontwikkeling.

Vooral mensen tussen 24 en 64 sterven meer dan in voorgaande decennia. De schuldigen zijn overgewicht, drugs, leverziektes en zelfmoord. De goede verkrijgbaarheid van vuurwapens helpt ook niet. De Amerikaanse levensverwachting is te vergelijken met landen als Libanon en Cuba, vele malen armer.

Sommige cijfers zijn echt alarmerend. Het aantal drugsdoden is tussen 1999 en 2017 verviervoudigd. Zelfmoorden zijn 40 procent hoger in hetzelfde tijdvak. De CDC-onderzoekers noemen het ‘sterven door wanhoop’, omdat deze doodsoorzaken vaak raken aan de manier waarop mensen leven. Vooral het feit dat veel werkende Amerikanen niet kunnen rondkomen van hun salaris, zou daartoe bijdragen.

Niet alle regio’s van Amerika zitten in de ellende. Grote delen van de westkust en Hawaiï zien de levensverwachting stijgen. De experts van de CDC verwachte dat deze trend gaat doorzetten.