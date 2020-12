Levensverwachting Europa daalt met jaar

Voor het eerst sinds lange tijd daalt de levensverwachting in Europa. Ook in de VS leven mensen gemiddeld korter, maar daar was de daling al eerder ingezet. De oorzaak is Corona, dat vooral oudere slachtoffers maakt.

De gemiddelde levensverwachting in Europa is nu nog 79,2 jaar, maar daar gaat dus een vol jaar vanaf. Corona treft ons duidelijk harder dan bijvoorbeeld AziĆ«, waar de levensverwachting van 73,3 jaar met ‘slechts’ 0,7 jaar achteruit gaat. Het minst getroffen is Afrika, waar het gemiddelde leven 6,2 jaar duurt en het verlies 0,4 jaar bedraagt.

De cijfers zijn afkomstig van het International Institute for Applied Systems Analysis en gepubliceerd in het vakblad PlosOne.

De trend tot nu toe was dat de levensverwachting langzaam steeg. Maar Corona heeft dat doorbroken. De onderzoekers zeggen dat de gemiddelde levensduur zelfs nog verder omlaag kan, als de ziekte langdurig blijft rondgaan in de bevolking en we niet beter in staat zijn om ouderen en zwakkeren te beschermen. Dan zouden er maximaal negen jaar af gaan.