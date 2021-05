Levensgevaarlijk drinkspel: bierdoppen inslikken

Belangrijk medisch advies van het Universitair Medisch Centrum van de Universiteit Groningen. Slik vooral de dop van je bierflesje niet in. Lijkt overbodig, maar sinds een nieuw drinkspel populair is geworden, hebben ze al meerdere patiënten behandeld die zo’n ding in hun slokdarm hebben.

De crux van het spel is dat je het dopje van de bierfles in je glas laat vallen. Als je dan begint te drinken, is er kans dat de dop meekomt met het bier en je het inslikt. Daardoor kun je natuurlijk stikken. Maar ook als het slikken wel lukt, komt het ding vast te zitten. Het verwijderen moet in het ziekenhuis en is pijnlijk. Het kan overigens altijd erger. Veel erger.