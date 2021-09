Leraar verwacht minder van kind uit lager milieu

Leraren hebben veel minder verwachtingen van een kind uit een lager milieu. Ze steken er minder tijd in omdat ze denken dat het weinig zin zal hebben. Dat schrijven wetenschappers van de Freie Universit├Ąt in Berlijn na een onderzoek onder leerkrachten en leerlingen. Er is echter een belangrijke uitzondering.

Dat leraren rekening houden met de achtergrond van kinderen, was al langer bekend. Zelfs de naam van een leerling heeft al invloed op de cijfers die het krijgt. Docenten verwachten meer van Charlotte dan van Kelly. Die invloed gaat nog veel verder dan alleen de naam, ontdekten de Duitsers, na het doorploegen van heel veel data.

Een kind van een vrachtwagenchauffeur zal het minder goed doen dan het kind van een professor, zit in het onderbewustzijn van een leraar, zo blijkt nu. Het gaat om Duitse leraren, maar het is een psychologisch proces dat waarschijnlijk ook in andere landen voorkomt. De leraren zelf hebben het overigens niet door, zo blijkt uit hetzelfde onderzoek.

De enige keren dat kinderen uit lagere sociale klassen voordeel hebben van hun achtergrond, is als de meester of juf zelf ook uit een eenvoudig nest komt. En dat komt vaker voor dan je denkt, leerkracht worden is een veelbewandelde route voor kinderen die hogerop willen.

Omdat ze zelf hebben meegemaakt dat klimmen op de maatschappelijke ladder mogelijk is, geven deze leerkrachten kinderen met een achterstand juist meer aandacht. Ze hebben bovendien hogere verwachtingen, als een kind talenten heeft, moet het die ook gebruiken.

