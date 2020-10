Lek ISS gevonden met… theezakje

Het is het duurste ding ooit door mensen gebouwd, ruimtestation ISS kostte 128 miljard euro, maar om een lek op te sporen hebben astronauten een theezakje van een paar cent gebruikt. Hoewel je kunt argumenteren dat de kosten nog wat hoger uitvallen, de astronaut die het zakje gebruikte, kost 7,5 miljoen dollar per dag.

ISS is lek, en dat is het gevaarte al langer. Daardoor ontsnapt lucht naar de ruimte. Maar waar? Lange tijd was onduidelijk waar het gat zat. Eind september werd eindelijk de module geïdentificeerd waar het lek moest zitten. Maar de vraag bleef: waar precies. Dat bleek nog erg moeilijk te vinden.

Tot de bemanning een lumineus idee kreeg. Waarom niet een object gebruiken dat in de gewichtloze omgeving door de onderdruk vanhet gat in de romp zou worden aangetrokken? Een theezakje, zo bedachten de astronauten. Dat had de juiste textuur om snel richting het gat te gaan. Het bleek geweldig te werken, het zakje zweefde zo richting de beschadiging in de romp.

De astronauten zouden het gat ondertussen met speciale tape hebben gedicht. Die tape weerstaat de grote krachten die de ruimte er op uitoefent. Het is al het tweede gat dat zo dicht is gemaakt. ISS zweeft op 400 kilometer boven de aarde, in 2018 was het ook al eens lek.